Левандовски теряет лидерство в гонке за «Золотую бутсу»: смотрим топ-10 европейских бомбардиров на данный момент

Роберт Левандовски в этом сезоне показывает отличную статистику: 26 голов во всех 28 матчах за «Барселону». Но в последних матчах Ла Лиги поляк несколько снизил свою результативность, чем сразу же воспользовались три топовых нападающих, обойдя его в гонке за «Золотую бутсу».

Давайте посмотрим, кто сейчас входит в топ-10 европейских бомбардиров:

1.Мохамед Салах, «Ливерпуль»

18 голов (х2): 36 очков

Египтянин — лидер гонки за «Золотой бутсой» благодаря своим 18 голам в Премьер-лиге.

2.Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»

17 голов (x2): 34 очка

Норвежский бомбардир продолжает пополнять свой актив.

3.Виктор Дьокереш, «Спортинг»

22 гола (x1.5): 33 очка

Шведский нападающий забил гол в победном матче с «Риу Аве» (0:3) и продолжает демонстрировать высокую эффективность против соперников.

4. Роберт Левандовски, «Барселона»

16 голов (x2): 32 очка

Польский нападающий «Барселоны» снизил результативность в Ла Лиге и опустился в рейтинге претендентов на «Золотую бутсу».

5.Харри Кейн, «Бавария»

16 голов (x2): 32 очка

Английский нападающий является ключевым игроком «Баварии» и лучшим бомбардиром Бундеслиги с 16 голами.

6.Омар Мармуш, «Айнтрахт»

15 голов (x2): 30 очков

Египтянин стал одним из открытий сезона в «Айнтрахте», и все указывает на то, что он подпишет контракт с «Манчестер Сити» уже в этом месяце.

7.Александр Исак, «Ньюкасл»

15 голов (x2): 30 очков

Шведский нападающий находится в отличной форме, хотя в последнем матче против «Борнмута» он прервал свою серию из восьми подряд забитых мячей в Премьер-лиге.

8.Алекс Тамм, «ФК Калью»

28 голов (x1): 28 очков

Эстонский нападающий пока лучший бомбардир чемпионата своей страны, в его активе 28 голов.

9. Коул Палмер, «Челси»

14 голов (x2): 28 очков

Звезда «Челси» продолжает демонстрировать свой талант, Палмер забил уже 14 голов в Премьер-лиге.

10. Матео Ретеги, «Аталанта»

14 голов (x2): 28 очков

Нападающий итало-аргентинского происхождения является лучшим бомбардиром Серии А с 14 голами.