Левандовски теряет лидерство в гонке за «Золотую бутсу»: смотрим топ-10 европейских бомбардиров на данный момент
Роберт Левандовски в этом сезоне показывает отличную статистику: 26 голов во всех 28 матчах за «Барселону». Но в последних матчах Ла Лиги поляк несколько снизил свою результативность, чем сразу же воспользовались три топовых нападающих, обойдя его в гонке за «Золотую бутсу».
Давайте посмотрим, кто сейчас входит в топ-10 европейских бомбардиров:
1.Мохамед Салах, «Ливерпуль»
18 голов (х2): 36 очков
Египтянин — лидер гонки за «Золотой бутсой» благодаря своим 18 голам в Премьер-лиге.
2.Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»
17 голов (x2): 34 очка
Норвежский бомбардир продолжает пополнять свой актив.
3.Виктор Дьокереш, «Спортинг»
22 гола (x1.5): 33 очка
Шведский нападающий забил гол в победном матче с «Риу Аве» (0:3) и продолжает демонстрировать высокую эффективность против соперников.
4. Роберт Левандовски, «Барселона»
16 голов (x2): 32 очка
Польский нападающий «Барселоны» снизил результативность в Ла Лиге и опустился в рейтинге претендентов на «Золотую бутсу».
5.Харри Кейн, «Бавария»
16 голов (x2): 32 очка
Английский нападающий является ключевым игроком «Баварии» и лучшим бомбардиром Бундеслиги с 16 голами.
6.Омар Мармуш, «Айнтрахт»
15 голов (x2): 30 очков
Египтянин стал одним из открытий сезона в «Айнтрахте», и все указывает на то, что он подпишет контракт с «Манчестер Сити» уже в этом месяце.
7.Александр Исак, «Ньюкасл»
15 голов (x2): 30 очков
Шведский нападающий находится в отличной форме, хотя в последнем матче против «Борнмута» он прервал свою серию из восьми подряд забитых мячей в Премьер-лиге.
8.Алекс Тамм, «ФК Калью»
28 голов (x1): 28 очков
Эстонский нападающий пока лучший бомбардир чемпионата своей страны, в его активе 28 голов.
9. Коул Палмер, «Челси»
14 голов (x2): 28 очков
Звезда «Челси» продолжает демонстрировать свой талант, Палмер забил уже 14 голов в Премьер-лиге.
10. Матео Ретеги, «Аталанта»
14 голов (x2): 28 очков
Нападающий итало-аргентинского происхождения является лучшим бомбардиром Серии А с 14 голами.