📸 Кошмарный матч Шченсного. Ужасно сыграл на выходе, почти травмировал себя и Бальде, привез пенальти 😡

Ханси Флик доверил Войчеху Шченсному место в воротах «Барселоны» на матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Ожидания тренера поляк не оправдал.

«Барса» пропустила уже на 2-й минуте встречи, а еще через 20 минут Шченсны показал чудеса вратарского искусства. Игрок «Бенфики» запустила мяч вперед со своей половины поля, Войчех вышел из ворот – атаку он не остановил, а вот Бальде, выдвинувшегося на мяч, срубил.

Эвангелос Павлидис забил в пустые.

Войчех травмировал не только Бальде, но и себя. Столкновение выглядело крайне болезненно.

Футболисты долго лежали на газоне, корчась от боли.

К счастью, обошлось без серьезных повреждений, оба смогли продолжить матч. Хотя, возможно, поляку стоило передохнуть.

На 28-й минуте голкипер «Барсы» помог «Бенфике» заработать пенальти – пытался в штрафной остановить Актюркоглу, но в итоге срубил и его.

Надо сказать, падал турок эффектно.

Отразить удар Павлидиса с одиннадцатиметровой отметки Войчех не сумел, Эвангелос за тайм оформил хет-трик.

Ваш вердикт?

«Он невероятен». Флик объяснил какую важную роль для «Барселоны» выполняет Шченсны

📸 Игроки «Барсы» знали, что Шченсного удалят в класико. Посмотрите, что они сделали за минуту до того, как поляку показали красную 😍

🎥 Флик возвращается на стадион, где разгромил «Барсу» 8:2. Ханси развеселил вопрос о том матче