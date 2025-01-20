«Он невероятен». Флик объяснил какую важную роль для «Барселоны» выполняет Шченсны

Уже во вторник «Барселоне» в седьмом туре Лиги чемпионов предстоит сыграть против «Бенфики». В преддверие матча главный тренер команды Ханси Флик дал традиционную пресс-конференцию. В одной из ее частей он заговорил про новичка, который его сильно впечатлил. Речь, конечно же, про Войчеха Шченсного.

«Он одно из лучших наших подписаний. То, как он поддерживает других вратарей, как он делится своим опытом с молодыми игроками. Это невероятно и он невероятен».

Болельщики поддержали тренера в комментариях:

💭«В сто раз лучше, чем Пенья».

💭«Флику необходимо использовать Пенью в играх, где он знает, что другая команда не будет просто сидеть глубоко. Но когда это делают такие команды, как «Хетафе», «Леганес» и так далее, нам нужен вратарь, который лучше умеет просто отбивать мячи».

💭«Ментальность великого».

💭«Ветеранище!»

Поляк оказался в «Барселоне» из-за несчастливого стечения обстоятельств. У «Барсы» травмировался основной вратарь Марк-Андре тер Стеген, а уверенности в Иньяки Пенье не было. Шченсны к тому времени ушел из «Ювентуса» и завершил карьеру, но предложение от каталонцев вернуло его в игру. Впервые в воротах «блауграны» Войчех оказался только 4 января − в Кубке против «Барбастро» (4:0).