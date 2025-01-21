🎥 Флик возвращается на стадион, где разгромил «Барсу» 8:2. Ханси развеселил вопрос о том матче 

В седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» заглянет в гости к «Бенфике». Встреча пройдет на «Эштадиу да Луш» – стадионе, на который в 2020 году из-за пандемии коронавируса переехала Лига чемпионов.

У Ханси Флика с ареной в Лиссабоне связаны исключительно положительные эмоции, ведь на «Эштадиу да Луш» немец во главе «Баварии» взял Лигу чемпионов. В четвертьфинале того розыгрыша турнира мюнхенцы разбили «Барселону» со счетом 8:2, а Ханс-Дитер подарил болельщикам уже культовое фото.

Флик в приподнятом настроение возвращается в Лиссабон – уже в статусе главного тренера «блауграны».

Когда на предматчевой пресс-конференции у немца спросили о его эмоциях, он рассмеялся:

«У меня очень, очень приятные воспоминания об этом стадионе, это правда было невероятно. Да, это так, окей, но все же это прошлое! И я также говорю о финале, не только о том матче [8:2]. Думаю, атмосфера будет замечательной. Для нас крайне важно очень хорошо обороняться, да, это очень важно».

«Барселона» последний раз навещала «Бенфику» в 2021 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тогда «блауграна» уступила португальцам со счетом 0:3, все три мяча забил Дарвин Нуньес, а каталонцами в той встрече руководил Роналд Куман.

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