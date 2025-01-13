📸 Игроки «Барсы» знали, что Шченсного удалят. Посмотрите, что они сделали за минуту до того, как поляку показали красную 😍

«Барселона» со счетом 5:2 одолела «Мадрид» в финале Суперкубка Испании, хотя с 56-й минуты каталонцы играли в меньшинстве.

Прямую красную получил Войчех Шченсны, голкипер сбил Килиана Мбаппе, который выбегал один на один. Сразу после Родриго забил со штрафного.

Кажется, футболисты «Барселоны» еще до вынесения решения знали, что Войчеха удалят. Когда арбитр Хесус Хиль Мансано отправился смотреть видеоповтор, игроки «блауграны» не стали обвинять голкипера – вместо этого они собрались в круг, чтобы поддержать друг друга.

Момент с трибун запечатлел болельщик.

Болельщики в восторге от командного духа «Барсы»:

💭 «Они вместе до самого конца, поэтому эта команда побеждает».

💭 «Флик превратил эту команду в семью».

💭 «Интересно, если бы это был Тер Стеген, реакция была бы такой же?»

💭 «Это моя команда! Они уже знали, что произойдет, но все равно поддержали Шченсного, до конца оставаясь командой. Браво!»

💭 «Приятно видеть такую атмосферу в команде, это серьезно влияет на результаты на поле».

💭 «Это тот дух, который мы хотим видеть в «Барселоне». Менталитет победителей и высокий класс!»

Как вам такое отношение футболистов друг к другу?

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