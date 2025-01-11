☠️ «Он уничтожил меня! Я не мог справиться!» Скоулз назвал футболиста, который разобрал его на первых тренировках в «МЮ» – он тоже был новичком 😮

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз назвал футболиста «красных дьяволов», который деклассировал его на первых тренировках после перехода в основной состав.

Приготовьтесь!

«На одной из первых тренировок меня попросили сыграть левого защитника. Мне тогда было, может быть, 17 лет. А клуб только что подписал контракт с Андреем Канчельскисом.

У основного состава не было матча, поэтому он пришел. А я вообще не левый защитник. Тогда мы мало знали о нем. Только слышали, что он очень быстрый.

Он уничтожил меня! Я не мог справиться с ним!

У меня был такой опустошенный взгляд, что тренеры подумали, будто я хочу играть с резервистами».