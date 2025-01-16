Скоулза попросили выбрать из двух вундеркиндов «МЮ». Одного Пол оставил, а другого продал

В последнее время легенда «Манчестер Юнайтед» нередко дает интервью или выступает экспертом на британском телевидении. Сегодня его попросили выбрать между двумя вундеркиндами «Юнайтед» – Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

«МЮ», вероятно, может найти кого-то получше Гарначо. Хотя он молод, и у него еще все впереди, в своей технике он временами небрежен, а его решения временами очень плохи. Я бы не переживал, если бы его продали. А вот в случае [продажи] Майну я был бы возмущен».

Вот как отреагировали фанаты «МЮ»:

💬 «Хороших полузащитников сейчас трудно найти».

💬 «Большинство из нас были бы возмущены, если бы Майну продали».

💬 «С возрастом принятие решений станет лучше, это точно, в последних играх оно уже улучшилось».

💬 «Скоулз знает футбол...без сантиментов».

💬 «По сути, так думаем все мы, за исключением тех, кто слишком эмоционально относится к тому, что Гарначо — игрок академии».

Скоулз не раз признавался, что ему очень нравится игра Кобби Майну и давал ему очень лестные характеристики.

«Он ближе всего к [Зинедину] Зидану, чем кто-либо, кого я видел, в работе с мячом и приеме, в том, как он обходит противника. Он в 10 раз превосходит меня в 19 лет. Просто обожаю то, как он принимает мяч, его спокойствие, понимание обстановки на поле и, конечно, важные голы в больших матчах. Этот парень особенный… и он «чертовски красный»