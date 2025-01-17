📸 За победой «Мадрида» над «Сельтой» с трибун наблюдала легенда «Реала». Позже заглянул в раздевалку экс-клуба ♥️

«Мадрид» не без проблем справился с «Сельтой» в 1/8 Кубка Испании. До 83-й минуты «сливочные» вели в два мяча, но в концовке встречи соперник сумел сравнять. Уже в овертайме подопечные Анчелотти забили еще три, итоговый счет – 5:2.

За победой «Реала» с трибун «Сантьяго Бернабеу» наблюдала легенда «королевского клуба»: на матч с семьей приехал Марсело.

После игры бразилец заглянул в раздевалку команды.

Марсело и Мбаппе обменялись любезностями в соцсетях.

Килиан: «Было приятно увидеться, легенда».

Марсело: «Взаимно! Поздравляю, братишка. Продолжай давить».

Вот так приятная встреча!

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