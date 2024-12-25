Марсело опубликовал семейное рождественское фото. Фанатов удивила майка сына легенды «Мадрида»

Экс-защитник «Мадрида» Марсело − безусловная легенда клуба. За «сливочных» бразилец провел целых пятнадцать сезонов и завоевал огромное количество наград.

В 2022 году «королевский клуб» не предложил ему новый контракт, а Марсело не собирался завершать игровую карьеру. Так в его жизни сперва появился «Олимпиакос», а затем «Флуминенсе». Бразилец прошел через академию последнего клуба и это подавали как возвращение домой.

Можно сказать, что не получилось, хотя сезон с лишним в Бразилии он отыграл: осенью защитник сцепился с главным тренером и с ним расторгли контракт по соглашению сторон. С тех пор прошло почти два месяца, о завершении карьеры Марсело не объявлял, но и новую команду не нашел.

Пока бразилец наслаждается отдыхом в кругу семьи и разместил фото рядом с красиво украшенной елкой. Вот только фанаты обратили внимание не на этот атрибут Рождества и Нового года, а на майку, в которой был его сын. Он надел футболку Ламина Ямаля, в которой вундеркинд «Барселоны» играл за сборную Испании на последнем Евро.

Отец одобряет такой выбор?