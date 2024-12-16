Топ-5 лучших игроков «Мадрида» в XXI веке. Фанаты недовольны – требуют убрать из рейтинга легенду 🤯

«Королевский клуб» может похвастаться богатой историей, только за последние 24 года за «Мадрид» выступала целая плеяда звездных игроков. Портал Score90 составил пятерку лучших футболистов «Реала» в XXI веке.

На первом месте расположился Криштиану Роналду – португалец забил 450 голов в футболке «сливочных» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Следом идет Зинедин Зидан, который, возможно, добился большего успеха в качестве тренера «Мадрида».

Третье место занял Лука Модрич – самый титулованный игрок «Реала», из всего рейтинга лишь хорват до сих пор играет за «королевский клуб». Четвертую строчку занял легендарный капитан Серхио Рамос, а на пятом месте расположился не менее великий Икер Касильяс.

Топ-5 лучших игроков «Мадрида» в XXI веке по версии Score90

Фанатам такой рейтинг не понравился:

💭 «Зизу не входит в пятерку лучших игроков «Реала» в XXI веке! И, конечно, он не может быть на втором месте. Я люблю Зидана, но как игрок он добился меньше, чем Бензема, Карвахаль, Марсело, Кроос и еще несколько футболистов, которых в этом списке нет».

💭 «Зидан выше Модрича? Это рейтинг лучших игроков, а не тренеров. При всем уважении Зидана следует исключить, а на его место поставить Крооса, Марсело, Бензема или Карвахаля».

💭 «Отсутствие в списке Тони Крооса – преступление!»

💭 «За «Реал», а не за карьеру в целом, я бы составил такой рейтинг: 1. Криштиану. 2. Рамос. 3. Бензема. 4. Модрич. 5. Касильяс. Зидан не так уж долго пробыл в «Мадриде», он был великолепен, но, другие игроки своим влиянием на результаты «Мадрида» больше заслужили место в рейтинге».

💭 «Бензема – лучший по голевым передачам в истории клуба, он второй лучший бомбардир в истории, обладатель «Золотого мяча». Как он мог не попасть в этот топ, если в нем есть Зидан?»

💭 «Зидан в «Мадриде» был великолепен, но как игрок по значимости он уступает очень многим. Давайте не будем путать тренерские достижения с игровыми. Зизу – наш лучший тренер в XXI веке, но в рейтинг лучших игроков он точно не входит».

💭 «Что это за неуважение к Бензема – одному из наших лучших игроков? Он буквально второй лучший бомбардир «Реала» и первый по количеству голевых передач. Топ такой: 1. Роналду. 2. Бензема. 3. Модрич. 4. Рамос. 5. Зидан. Но Зизу легко можно заменить на Крооса или Касильяса, поскольку они оба добились большего в качестве игроков «Мадрида».

А какой рейтинг лучших игроков «Реала» в XXI веке составили бы вы?

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