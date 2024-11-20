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💥 Роберто Карлос назвал лучшего левого защитника в истории – выбор очень спорный 😦

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Легенда сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос получил непростое задание - выбрать лучшего левого защитника в истории футбола из восьми доступных вариантов.

Один из них, само собой, сам бразилец. Другие претенденты: Паоло Мальдини, Марсело, Эндрю Робертсон (ну да), Эшли Коул, Давид Алаба, Патрис Эвра и Жорди Альба.

Думаете, скромничает?

logoРоберто Карлос
logoМарсело
logoРеал Мадрид
logoПаоло Мальдини
Клубы
logoМилан
logoЭндрю Робертсон
logoЭшли Коул
logoДавид Алаба
logoПатрис Эвра
logoЖорди Альба