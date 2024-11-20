💥 Роберто Карлос назвал лучшего левого защитника в истории – выбор очень спорный 😦
Легенда сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос получил непростое задание - выбрать лучшего левого защитника в истории футбола из восьми доступных вариантов.
Один из них, само собой, сам бразилец. Другие претенденты: Паоло Мальдини, Марсело, Эндрю Робертсон (ну да), Эшли Коул, Давид Алаба, Патрис Эвра и Жорди Альба.
Думаете, скромничает?
Хотя вместо Робертсона можно вполне было поставить, например, Абидаля, а ещё Лизаразю есть, к слову.