💥 Роберто Карлос назвал лучшего левого защитника в истории – выбор очень спорный 😦

Легенда сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос получил непростое задание - выбрать лучшего левого защитника в истории футбола из восьми доступных вариантов.

Один из них, само собой, сам бразилец. Другие претенденты: Паоло Мальдини, Марсело, Эндрю Робертсон (ну да), Эшли Коул, Давид Алаба, Патрис Эвра и Жорди Альба.

Думаете, скромничает?