🤯 «Ничего глупее не слышал». Неймар очень странно оправдывает уход из «Барсы» – фанаты над ним смеются

В 2017 году Неймар сенсационно перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро. Бразилец дал интервью Ромарио и объяснил, почему тогда решил перебраться в Париж:

«Я ушел из «Барсы» не для того, чтобы в «ПСЖ» стать лучшим игроком в мире. Месси сказал мне: «Почему ты уходишь? Ты хочешь стать лучшим игроком в мире? Я могу сделать тебя лучшим игроком в мире».

Я сказал ему, что дело не в этом. Это что-то личное. Очевидно, что с финансовой точки зрения условия были лучше, чем то, что у меня было в «Барселоне». К тому же, в «ПСЖ» было много бразильцев.

Я хотел играть с бразильцами. Там были Тиаго Силва, Дани Алвес, которого только что подписали, Маркиньос, Лукас Моура. Все они были моими друзьями».

Фанатам объяснение показалось странным:

💭 «Ней, я сделаю тебя лучшим игроком в мире».

«Не, Месси, я хочу играть с Лукасом».

💭 «Месси мог бы принести Неймару как минимум один «Золотой мяч» к сегодняшнему дню».

💭 «Променять праймового Месси на Лукаса Моуру и нескольких бразильцев. Ничего глупее не слышал».

💭 «Я сделаю из тебя лучшего игрока в мире». Только один человек в истории футбола может сделать такое заявление».

💭 «Оставить Месси, чтобы играть с Лукасом Моурой».

💭 «Это что-то личное».

💭 «Отказать Месси ради Лукаса».

💭 «Месси: «Я сделаю тебя лучшим игроком в мире».

Неймар: «Не, амиго, я хочу играть с моим корешем Лукасом Моурой».

💭 «Покинуть «Барсу» и Месси ради Лукаса Моуры».

💭 «Он оставил «Барселону» с Месси и Суаресом, потому что хотел играть с Лукасом Моурой».

Объяснение Неймара вас убедило?

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