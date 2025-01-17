🔥 «Он ревновал меня к Месси, не хотел ни с кем делить!» Неймар рассказал о конфликте с Мбаппе в «ПСЖ»

Неймар дал интервью Ромарио, в беседе игрок «Аль-Хилаля» объяснил, почему ушел из «Барсы» в «ПСЖ».

В Париже он делил поле с Килианом Мбаппе, с которым у Нея сложились непростые отношения – все из-за трансфера Лео Месси, признается бразилец.

«Мбаппе не раздражал! Когда пришел Месси, я думаю, Килиан стал немного ревновать... У меня с ним были свои дела, мы немного повздорили.

Поначалу он был парнем, который играл ключевую роль, я называл его «золотым мальчиком». Я разговаривал с ним, играл с ним и говорил, что он будет одним из лучших в мире. Он приходил ко мне домой, мы вместе ужинали. Я всегда помогал ему, всегда разговаривал с ним.

Когда в команде появился Лео, он [Мбаппе] стал немного ревновать. Он не хотел делить меня ни с кем! [смеется] Вот так начались ссоры, вот так изменилось поведение», – рассказал Ней.

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