💸 Возможно, Неймар – самый высокооплачиваемый человек 2024 года. Каждое его касание мяча стоило «Аль-Хилалю» больше миллиона евро 😱
Неймар практически не радовал любителей футбола в 2024 году. Виной тому травмы.
Но это не значит, что бразилец остался без зарплаты. «Аль-Хилаль» был вынужден платить нападающему, даже за формальное присутствие в команде.
Уточним:
– Два матча;
– 42 минуты на поле;
– 50,5 млн евро за один матч;
– 2,4 млн евро за каждую минуту;
– 1,1 млн евро за каждое прикосновение мяча.
Общая зарплата составила 101 млн евро.
Как вам?