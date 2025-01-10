💸 Возможно, Неймар – самый высокооплачиваемый человек 2024 года. Каждое его касание мяча стоило «Аль-Хилалю» больше миллиона евро 😱

Неймар практически не радовал любителей футбола в 2024 году. Виной тому травмы.

Но это не значит, что бразилец остался без зарплаты. «Аль-Хилаль» был вынужден платить нападающему, даже за формальное присутствие в команде.

Уточним:

– Два матча;

– 42 минуты на поле;

– 50,5 млн евро за один матч;

– 2,4 млн евро за каждую минуту;

– 1,1 млн евро за каждое прикосновение мяча.

Общая зарплата составила 101 млн евро.

Как вам?