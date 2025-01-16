Ламин обожает Неймара – копирует празднования и даже прическу! Бразилец все замечает и регулярно комментит посты юноши

Ламин Ямаль не скрывает свое восхищение Неймаром. Молодая звезда «блауграны» даже ставит бразильца выше Лео Месси в своем личном рейтинге: «Месси был невероятен, но Неймар был совершенно другим, он звезда и легенда футбола».

Ямаль повторяет празднования Нея, а недавно даже покрасил волосы, чтобы еще больше походить на кумира.

А что сам Неймар? Похоже, симпатия у футболистов взаимная. Бразилец регулярно комментирует публикации Ламина в соцсетях.

Поздравил Ямаля с победой на Евро.

Хвалил юношу за выбор футболки.

Комментирует совместные фото: «Крутой».

В недавней победе «Барселоны» над «Бетисом» в 1/8 Кубка Испании Ламин забил и отдал ассист. Под фотографиями юноши с этой игры Ней написал: «Это очень по-бразильски! Танцуй, крутышка!»

Есть ощущение, что Ламин превзойдет карьерные достижения кумира?

Ямаль – главный фанат Неймара: уже трижды копировал празднования бразильца и перекрасил волосы

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