🤯 Суперкомпьютер Sky Sports назвал лучших форвардов в истории АПЛ. На первом месте экс-звезда «МЮ» – у фанатов есть претензии

Премьер-лига всегда была богата на выдающихся футболистов. Суперкомпьютер телеканала Sky Sports составил список лучших форвардов в истории АПЛ.

Первую строчку занял Криштиану Роналду и его результаты с 2006 по 2009 год в составе «Манчестер Юнайтед».

Следом расположился Тьерри Анри, а замыкает тройку Алан Ширер. Помимо Роналду, из действующих игроков в списке лишь трое – Мохамед Салах, Харри Кейн и Луис Суарес. Только мерсисайдский фараон до сих пор выступает в Премьер-лиге.

Лучшие форварды в истории АПЛ по версии суперкомпьютера Sky Sports

Болельщики обсудили результаты:

💭 «Неа, Анри, Салах и Ширер лучше Роналду именно в АПЛ».

💭 «А это точно работа суперкомпьютера? У меня есть подозрения».

💭 «Роналду – великолепный форвард, но именно в Премьер-лиге лучше был Тьерри Анри».

💭 «Я абсолютно согласен. Кто вообще может сравниться с Роналду?»

💭 «Просто оставлю это здесь».

💭 «Салах выше Руни, серьезно? Это какая-то шутка».

💭 «Первым должен быть лучшим бомбардир в истории Премьер-лиги, а это Алан Ширер. Харри Кейн почти догнал его по голам, значит, он тоже должен быть гораздо выше».

💭 «Как сюда мог не попасть Ван Нистелрой и его игра с 2001 по 2004 год?»

💭 «Если честно, в этой лиге было слишком много топовых форвардов, чтобы пытаться создавать подобные рейтинги».

А как вам список от ИИ?

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