📸🎥 Вот это настоящий фанат! Принц Уильям пропустил по бокалу пенного с болельщиками любимой «Астон Виллы»

Принц Уильям, наследник британского престола, с детства обожает «Астон Виллу». Член королевской семьи сорвал голос , наблюдая за победой любимой команды над «Баварией» в Лиге чемпионов.

15 января Уильям заглянул в Бирмингем, где посетил конференцию Колледжа парамедиков. Когда с официальной частью поездки было покончено, принц отправился в местный паб Wetherspoon's – там его неожиданно встретили болельщики «Виллы»!

Принц в непринужденной обстановке за бокалом пенного обсудил с другими поклонниками «львов» дела команды, возможные трансферы и предстоящие матчи.

Разговор зашел о перестановках на тренерском мостике «Эвертона», принц предположил, что это пойдет на пользу «Астон Вилле», рассказал The Sun 64-летний Джон МакЭвой – один из участников встречи.

«Он просто очень хороший, искренний парень, который действительно любит «Виллу», – поделился с прессой МакЭвой.

Без фотографии с наследником престола не остался никто.

Вот это настоящий болельщик!

📸 «Астон Вилла» выпустила роскошную форму к 150-летию клуба! Вернулись к историческому черному цвету

🎥 Удивительный гол из Кубка Англии! Игрок «Миллуолла» забил головой, лежа на газоне 🤯

100 фунтов за грязную тарелку, 200 за минуту опоздания на встречу: как Стивен Джеррард дисциплинировал игроков «Астон Виллы»