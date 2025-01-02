100 фунтов за грязную тарелку, 200 за минуту опоздания на встречу: как Стивен Джеррард дисциплинировал игроков «Астон Виллы»

Стивен Джеррард в настоящее время возглавляет команду Саудовской профессиональной лиги «Аль-Эттифак». Ранее легенда «Ливерпуля» управлял «Астон Виллой», где ввел весьма строгие порядки.

Строгость Джеррарда как тренера обсуждалась в подкасте Питера Крауча. Бывшие звезды Премьер-лиги Крауч и Стив Сидуэлл говорили на эту тему. Система штрафов, которую Джеррард якобы использовал в «Астон Вилле», шокировала их.

По данным The Mirror, Джеррард штрафовал игроков на 100 фунтов за ношение неправильной одежды в дни матчей, а если бы они не убрали за собой тарелки, чашки или другие предметы во время ужина, то он бы оштрафовал их за каждый предмет на 100 фунтов. За опоздание на встречи штраф еще более строгий — 200 фунтов за минуту!

«200 фунтов в минуту? А что, если ты забыл и не появился в течение двух часов?», — не мог поверить Крауч.

«Это грабеж!», — считает Сидуэлл.

Еще одним нарушением правил, которое влекло за собой штраф, было удаление игрока во время матча.

В отчете Mirror говорится, что виновный член команды должен был приглашать команду на обед в течение четырех недель после получения красной карточки.