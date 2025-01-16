🎥 Блиц для Юргена Клоппа! Немец ответил на популярные вопросы о себе – как всегда с юмором

С 1 января Юрген Клопп вступил в должность главы футбольного подразделения «Ред Булл». Пресс-службы австрийской компании попросила немца коротко ответить на вопросы, которые болельщики часто задают в интернете о специалисте.

Надо сказать, полугодичный отпуск пошел Юргену на пользу! Он посвежел, а своего чувства юмора, разумеется, не растерял. Ответы немца получились отличными.

Ушел ли Юрген Клопп на пенсию?

«Конечно, нет. Я больше не футбольный тренер, сейчас я глава футбольного подразделения «Ред Булл». Так что я не ушел на пенсию, а просто сменил работу».

Юрген Клопп говорит «соккер» или «футбол»?

«Все зависит от того, где я нахожусь. Для меня это вообще Fußball (на немецком – прим.). А в Америке, думаю, только в Америке, говорят «соккер». Если вы говорите «соккер» – мы любим одну игру».

Был ли Юрген Клопп футболистом?

«Не уверен, что каждый назовет это именно так, но скажу, что мне платили, чтобы я играл в футбол!»

Сможет ли паркурщик стать хорошим вратарем?

«Паркурщик? А! Ну, они могут прыгать, не уверен, что могут ловить, но прыгать могут. Навыки имеются».

Какой у Юргена Клоппа предматчевый ритуал?

«Раньше был такой: уставиться на соперников, пока они разминаются. На самом деле я делал это, чтобы чуть лучше понять соперника. А они думали, я делаю это, чтобы запугать их».

Любимый момент в карьере Юргена Клоппа?

«У меня их было очень много. Есть один, о котором я никогда не говорил. Речь о моем первом матче в качестве тренера, мы победили 1:0. Я был удивлен больше всех!»

Нравится ли Юргену Клоппу какой-нибудь другой вид спорта?

«Да! Почти все! Например вид спорта, которыми я занимаюсь последние лет пять, падел ».

Что Юргену Клоппу больше всего нравится в футболе?

«Честно говоря, никогда об этом не думал, ведь я люблю футбол всю жизнь! Мне нравилась моя работа в футболе: быть тренером, давать всем этим замечательным молодым игрокам возможности стать лучшей версией себя, собрать их вместе в команду. А вообще, это лучшая игра, в которую вообще можно сыграть».

Скучали по юмору немца?

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