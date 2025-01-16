🎥 В академии «Ливерпуля» растет новый бомбардир. Он забил 90 мячей за сезон, а его отец – автор лучшего гола года АПЛ

В академии «Ливерпуля» подрастает очередной форвард-бриллиант. Его зовут Кейрол Фигероа, ему 18 лет и за календарный год он забил 90 голов. В недавнем интервью американец рассказал об отце – форварде Майноре Фигероа, который продолжительное время играл в АПЛ за «Уиган» и «Халл».

«Я немного пожил в Америке и захотел продолжить футбольную карьеру, поэтому уговорил родителей вернуть меня в Англию и попытаться найти клуб. Именно так должны были развиваться события, чтобы я мог стать футболистом. В меня, как в профессионала, много вкладывали, я получил опыт, в том числе смотря игры отца».

«Я мечтал об этом. Просто потому, что я хочу жить такой жизнью, хочу иметь возможность играть на самом высоком уровне и отплатить за жертвы [моих родителей] вне футбола и в футболе».

Фигероа-младший, перешедший в «Ливерпуль» в 2018 году, отметил, что главные достоинства его игры – сила, темп и умение завершать.

«Я из тех игроков, которые испытывают эйфорию от забитых мячей. Если я играю хорошо и не забиваю, я как бы отключаюсь, и мое настроение меняется. Я очень зависим от этих вещей. В свои годы я был прирожденным голеадором, поэтому именно этого от себя и ожидаю в будущем».

Фигероа-старший в период с 2008 по 2015 год провел 179 матчей за «Уиган». В сезоне-2009/10 он забил один из самых красивых голов со штрафных и его признали «Голом сезона» по версии BBC.