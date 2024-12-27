«О чем это он?». Кертис Джонс рассказал о сообщении от Юргена Клоппа после матча с «Лестером»

Кертис Джонс рассказал о сообщении, которое Юрген Клопп отправил ему перед сотым матчем в Премьер-лиге за «Ливерпуль».

Вчера вечером «Ливерпуль» обыграл «Лестер» (3:1) в АПЛ благодаря голам Коди Гакпо, Кертиса Джонса и Мохамеда Салаха.

После игры Джонсу напомнили о его достижении — 100 матчах Премьер-лиги за «Ливерпуль». В интервью BBC 23-летний полузащитник поделился подробностями трогательного сообщения от Юргена Клоппа, сыгравшего решающую роль в формировании его карьеры.

«Я только вошел в раздевалку, мы поговорили с командой, и я взял телефон. Обычно я отправляю смс семье и все такое, и я увидел сообщение от Клоппа, он написал: «Поздравляю с 100-м матчем и желаю сыграть еще 500» или что-то в этом роде. Я подумал: «О чем это он, о 100? Да у меня больше! Но потом я проверил инстаграм и действительно — 100 игр, да. Горжусь, очень горжусь».

«У Клоппа есть Инстаграм, так что он может видеть такие вещи. Он все еще на связи со всей командой. Он отличный человек, и мы его любим. Именно он создал команду, которая у нас есть сейчас, фундамент уже был заложен, а Слот просто продолжил его дело».