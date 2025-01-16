Очередное достижение Ямаля: футболист лидирует по результативности сразу в 6 группах в Европе

«Барселона» разнесла «Бетис» (5:1) в 1/8 финала Кубка Испании. Одним из героев матча стал Ламин Ямаль, он сумел сделать голевую передачу на Жюля Кунде, а также сам отметился голом.

В этом сезоне Ламин лидирует по количеству результативных действий среди сразу шести групп футболистов сильнейших пяти лиг: до 17, до 18, до 19, до 20, до 21 и до 22 лет!

Топ 5 результативных игроков до 17 лет

До 18 лет

До 19 лет

До 20

До 21

До 22