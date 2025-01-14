🎥 Удивительный гол из Кубка Англии! Игрок «Миллуолла» забил головой, лежа на газоне 🤯

Центральной игрой третьего тура Кубка Англии, конечно, стала встреча «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», закончившаяся победой манкунианцев в серии пенальти. Все же и более скромные команды дарят болельщикам потрясающие сюжеты.

«Миллуолл» из Чемпионшипа принимал на своем поле «Дагенхэм», выступающий в пятом английском дивизионе. Счет в матче на 30-й минуте эффектно открыл серб Михайло Иванович.

Нападающий «Миллуолла» забил головой, лежа на газоне! Соперник из «Дагенхэма», тоже лежа, беспомощно размахивал руками.

В соцсетях гол Ивановича сравнивают с легендарным спасением Фила Джонса в матче «Ман Юнайтед» и «Арсенала» в 2015 году.

Кстати, в том же раунде Кубка Англии спасение Джонса попытался повторить Константинос Мавропанос, но это не спасло его «Вест Хэм» от поражения «Астон Вилле».

Как вам такая игра головой?

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