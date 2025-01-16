«Прости Криш!». Лука Модрич проигнорировал Роналду и Месси, выбирая сильнейшую команду из шести человек

Лука Модрич не включил в свою идеальную команду из шести игроков Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Хорват войдет в историю как один из лучших полузащитников своего поколения. Сделав себе имя в Премьер-лиге в составе «Тоттенхэма», Модрич в 2012 году перешел в «Реал Мадрид» за 30 миллионов фунтов. С тех пор Лука провел 563 матча за «сливочных» и забил 41 гол.

Модрич играл с сильнейшими футболистами, в том числе с Роналду, Гаретом Бэйлом, Каримом Бензема и Тони Кроосом.

Но Лука пренебрег Роналду и Месси, когда его попросили выбрать лучшую команду из шести человек.

Начав с вратаря, Модрич выбрал легенду «Мадрида» Икера Касильяса, он сыграл с испанцем 63 раза.

«Для меня это легкий выбор, потому что я играл с Икером. Он один из лучших вратарей в истории».

Переходя к защитникам, Модричу сказал: «Я выберу Роберто Карлоса, возможно, лучшего левого защитника в истории. Второе имя — это либо Каннаваро, либо Мальдини. У Каннаваро есть «Золотой мяч» и победа на чемпионате мира, но я выбираю Мальдини».

В полузащите Модричу было сложно: «Для меня Марадона и Зизу лучшие — я выберу их».

В качестве нападающего Лука отдал предпочтение легендарному бразильцу Роналдо.

«Я выбираю между Криштиану Роналду и Роналдо. Я играл с Криштиану, но Феномен был моим кумиром в детстве. Я влюбился в футбол благодаря его игре...так что я выбираю Роналдо, прости, Криш!».