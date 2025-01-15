Хоакин отправился в роуд-тур с семьей. Реалити об этом покажут по испанскому ТВ

Легендарный испанский хавбек Хоакин Санчес завершил карьеру всего полтора года назад и сейчас решил наверстать упущенное время с семьей. Сегодня в прайм-тайм на испанском телеканале Antena 3 выйдет роуд-реалити − путешествие по западному побережью США. Рядом с Хоакином будет вся его семья − жена Сусана Саборидо и две дочки Даниэла (18 лет) и Сальма (14 лет).

Испанец признался, что, хотя он долго готовился к прощанию с футбольным полем, следующий день был сложным, потому что «как бы ты ни готовился, сколько бы ни думал об этом, как бы ни организовывал свою жизнь, это сложный момент, потому что единственное, что делал всю свою жизнь, − это играл в футбол». Он считает, что ему повезло, что он все еще связан с «Бетисом» и что за несколько лет до окончательного завершения карьеры открыл для себя телевидение. Мир, который, он контролирует все лучше и лучше.

Первый проект с Хоакином назывался El Novato, второй − Emparejados, а новый − El Capitán en América. На протяжении восьми эпизодов семья будет путешествовать по одному из самых знаковых маршрутов в США. Они посетят четыре штата: Калифорнию, Аризону, Юту и Неваду. От космополитических городов, таких как Лос-Анджелес и Сан-Франциско, знаменитых пляжей до бескрайних пустынь; от дикой природы до безумия Лас-Вегаса. В общей сложности 3 000 км по американским дорогам, которые превращают эту поездку в большое приключение.

Лейтмотив программы прост. После более чем 20 лет, полностью посвященных профессиональному футболу, Хоакин, выйдя на пенсию, хочет наверстать упущенное время с семьей. Для этого он организовывает для жены и двух дочерей неожиданную поездку на Западное побережье США. Семья не предполагала, что Хоакин решит провести большую часть поездки в автофургоне, и поэтому у них не было другого выбора, кроме как делить менее 20 квадратных метров в течение многих часов.

«Долгие часы в дорогие были волшебными. В силу обстоятельств, мы не могли быть вместе дома, но благодаря этой поездке мои дочери стали более открытыми. Мы стали больше доверять друг другу и теперь смогут поделиться со мной тем, с чем раньше делились только с мамой», − говорит Хоакин.

«Это был жестокий во всех смыслах опыт. Раньше мы не путешествовали вчетвером так далеко. Мы простые и нормальные, нам нравится то, какие мы есть».

Хоакин и Сусана вместе уже 25 лет. Они познакомились в 2000 году, а спустя всего четыре года поженились в Пуэрто-де-Сантамария.

Экс-футболист называет жену «главной опорой семьи»; именно она заботится о том, чтобы, несмотря на постоянные семейные ссоры, они всегда были едины. Сусана всегда поддерживала мужа и старалась держаться на втором плане. Однако вот уже несколько лет ее фигура становится все более заметной, и она участвует вместе с ним в некоторых его профессиональных испытаниях на телевидении. Поэтому El Capitán en América − это не новая программа Хоакина, а новая программа его семьи.

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