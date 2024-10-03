Хотели бы такое 18-летие? Легенда Ла Лиги ну очень роскошно поздравил дочь с днем рождения, а главный подарок – за 6 млн рублей

Бывший игрок «Бетиса» Хоакин Санчес и его жена Сусана Саборидо устроили большую вечеринку в честь 18-летия старшей дочери Даниэлы.

Мероприятие было по-настоящему роскошным: с большим количеством гостей и достойным большой вечеринки шоу.

Даниэлы прибыла на вечеринку, проходившую в круизном терминале Севильи, за руку с отцом и под аплодисменты гостей.

«Один из самых прекрасных дней в моей жизни. Меня окружают невероятные люди, и я очень горда и счастлива этим. Огромное спасибо всем, кто воплотил в жизнь столько моих мечтаний. Я люблю вас всех»,– написала она в соцсетях.

На вечеринке было все. Большое количество еды, напитков, музыки, видео с фотографиями – но главным моментом вечера стал подарок. Хоакин и его жена приготовили большой сюрприз. Прикрыв глаза Даниэлы, они преподнесли ей ключи от спортивного автомобиля Mercedes стоимостью более 60 000 евро.

«Сегодня особенный день для всех нас, особенно для моей дочери Даниэлы, потому что она достигла совершеннолетия», – таким тостом сопроводил подарок Хоакин.