🎥 Палмер забил «Борнмуту» – теперь у него 20 голевых действий в АПЛ! Коул повторил одно солидное достижение Эдена Азара 🔥

«Челси» не побеждает в четырех матчах Премьер-лиги подряд, в этих играх «синие» забили всего два мяча.

Встреча с «Борнмутом» в 21-м туре английского первенства началась с гола Коула Палмера, полузащитник открыл счет на 13-й минуте игры.

И обзавелся эффектным фото.

За 21 матч в текущем розыгрыше Премьер-лиги Коул забил 14 голов и отдал шесть результативных передач, в сезоне-2023/24 англичанина забил 22 мяча и отдал 11 ассистов.

Коул стал первым игроком «Челси» со времен Эдена Азара, которому удалось сделать 20+ результативных действий в Премьер-лиге в двух сезонах подряд.

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