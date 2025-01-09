Новые подробности в деле Мудрик-Берт-Маккенни: российская модель прокомментировала слухи

Новый поворот в деле Мудрик-Берт-Маккенни: только вчера мы сообщили о том, что русская фитнес-модель Виолетта Берт бросила незадачливого игрока «Челси» Михаила Мудрика и укатила в Гагры Куршевель со звездой «Ювентуса» Уэстоном Маккенни.

Поклонники заметили, что Виолетта и американский футболист выкладывали фотографии из одной и той же локации и не поверили в совпадение.

Но тут слово взяла сама Виолетта, заявив: «Я никого не бросала и ни с кем не встречаюсь».

Девушка продолжила выкладывать фото с горнолыжного курорта, а также открытки от поклонников, предварительно скрыв имя в подписи.

Сами футболисты никаких комментариев не давали.