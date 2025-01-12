Топ-5 самых дорогих игроков большой шестерки АПЛ. И как другим лигам конкурировать с Англией?

После последнего обновления трансферной стоимости футболистов Премьер-лиги от Transfermarkt «Ман Сити» подешевел больше остальных английских клубов. Все же один из двух самых дорогостоящих игроков мира выступает за «горожан» – речь об Эрлинге Холанде, чья трансферная стоимость оценивается в 200 млн евро, как и стоимость Винисиуса из «Мадрида».

Портал Score90 составил топ-5 самых дорогих футболистов клубов большой шестерки Премьер-лиги, рейтинг собран на основе данных Transfermarkt.

«Манчестер Сити»

«Арсенал»

«Челси»

«Ливерпуль»

«Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед»

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