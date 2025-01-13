🎥 Де Лигт дотащил «МЮ» до серии пенальти с «Арсеналом»! Защитник эффектно спас команду в овертайме 🤯
Одним из героев «Манчестер Юнайтед» в кубковой победе над «Арсеналом» стал Маттейс Де Лигт. С 61-й минуты «красные дьяволы» играли в меньшинстве, основное время закончилось ничьей 1:1, исход противостояния решился в серии пенальти, где сильнее оказались манкунианцы.
Но матч мог и не дойти до одиннадцатиметровых, если бы в овертайме Де Лигт не помешал забить Троссарду. Маттейс эффектно вынес мяч, оставляя «Ман Юнайтед» в игре.
Посмотрите, как близко «Арсенал» был к голу.
После матча одноклубники завалили похвалой соцсети Маттейса.
Джошуа Зиркзе: «Важный перфоманс, Матта».
Бруну Фернандеш: «В этот раз идеальный вынос».
Де Лигт и раньше удивлял болельщиков своими эффектными, а главное важными спасениями. Еще в составе «Баварии» он вынес мяч, спасая пустые ворота Рекордмайстера в матче с «ПСЖ». Голкипер Ян Зоммер шутил, что за спасение подарит голландцу грузовик швейцарского шоколада.
Как оцените спасение Маттейса в игре с «Арсеналом»?
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