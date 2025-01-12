🎥 В сетке ворот соперника «Тоттенхэма» нашли дырку. На помощь пришли консультант Zara, айтишник и простой советский...

Перед матчем третьего раунда Кубка Англии между клубом пятого дивизиона «Тэмуортом» и «Тоттенхэм» судья Питер Бэнкс как обычно проверял сетку ворот. Он заметил, что в верхней ее части, под перекладиной, есть дырка.

По регламенту сетка должна быть целой, чтобы не было случаев, когда мяч попадает в ворота не натуральным образом. Обычно в таких случаях используют дополнительную веревку, но ее не нашли. Тогда на помощь пришел обычный скотч.

Первым попытался исправить проблему пытался защитник Джордан Куллинан-Либурд, но у него не получилось: во-первых, не хватило роста, а во-вторых, его не футбольная профессия − айтишник. Тогда к нему на помощь пришел форвард Бек-Рей Энору и у него не без поддержки партнера по команде все получилось. И это неудивительно, ведь вне футбола он продавец-консультант Zara.

У многих игроков «Тэмуорта» футбол − не то, чем они зарабатывают в жизни. Но это не помешало им дать бой «Тоттенхэму», довести игру до дополнительного времени, где они пропустили три мяча.

За «Тэмуорт» играет еще один колоритный персонаж − Крис Вре. Его отец Кристофер Вре − чемпион Англии в составе «Арсенала», а его дядя Джордж Веа − обладатель «Золотого мяча».