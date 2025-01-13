📸🎥 Обладатели Суперкубка Испании возвращаются в Барселону! В полете каталонцы устроили фотосессию с трофеем 🔥

«Барселона» со счетом 5:2 разгромила «Мадрид» в финале Суперкубка Испании, встреча прошла в Саудовской Аравии. После празднования на стадионе подопечные Флика отправились в отель, чтобы собрать вещи и вылететь в Испанию.

Даже с собранными чемоданами, готовясь к выезду из отеля, игроки не переставали отмечать победу над принципиальным соперником.

Уже в самолете трофей пустили по салону, чтобы у каждого было стильное фото с кубком.

Рафинья не расставался с очками с самого награждения?

Соотечественники Левандовски и Шченсны позировали вместе.

Флик и его первый трофей с «Барселоной».

Чилловый парень Жюль Кунде хвастается наградой за лучший ассист турнира.

Традиционных фотографий игроков, спящий в обнимку с трофеем, было много.

Каталонцем рано расслабляться, ведь в Ла Лиге команда растеряла все преимущество, заработанное осенью: после 19-ти туров «Барса» занимает третью строчку, отставая от лидирующего «Атлетико» на шесть очков. Уже 15 января «блауграна» примет на своей арене «Бетис» в рамках 1/8 Кубка Испании.

📸 Игроки «Барсы» знали, что Шченсного удалят. Посмотрите, что они сделали за минуту до того, как поляку показали красную 😍

Гави обратился к Пересу после победы в Суперкубке. Что игрок «Барсы» сказал президенту «Мадрида»?

«Барса» забила «Мадриду» пять голов в финале Суперкубка! Вспоминаем самые крупные победы каталонцев в класико 🔥