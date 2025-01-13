Гави обратился к Пересу после победы в Суперкубке. Что игрок «Барсы» сказал президенту «Мадрида»?
«Барселона» со счетом 5:2 обыграла «Мадрид» в финале Суперкубка Испании. Несмотря на болезненное поражение, Флорентино Перес весьма радушно поздравлял игроков «блауграны» с победой.
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А Гави первым заговорил с Пересом. Когда в ноябре 2023 года полузащитник «Барсы» получил серьезную травму в матче сборной Испании против Грузии, Флорентино направил игроку национальной команды письмо со словами поддержки.
Наконец у Пабло появилось возможность ответить Пересу. Как передает издание Diario Sport, на награждении после победы в Суперкубке Гави сказал президенту «Мадрида»:
«Я хотел поблагодарить Вас за письмо, которое Вы отправили мне, когда я получил травму».
Такие отношения между соперниками мы одобряем.
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