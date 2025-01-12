🙉 Главный клиент «Барсы» не меняется: дежурная четверка и вседозволенность Винисиуса 🤬
«Барселона» мчится к Суперкубку Испании – в молниеносном стиле пробит мадридский «Реал».
О жулике Рафинье и реакции соцсетей на камбэк вы уже знаете. А что там Винисиус? Да как всегда.
Растворился в матче, получил бессмысленную желтую карточку за разговоры с судьей...
...и не получил красную.
Почему?
Если знаете, то напишите в комментариях. Вопрос насущный.
💭 «Камавинга не удален, Винисиус не удален. Позорище».
💭 «Нет второй желтой для Винисиуса, как и для Камавинга».
💭 «Винисиус Лютер Кинг-младший. Может делать все, что захочет».
💭 «Реал» позорится даже, если безнадежно проигрывает. Жалкий клуб».
💭 «Никогда не видел, чтобы какой-то команд так часто сходили с рук такие вещи».
Момент с Камавинга, о котором все говорят.
Совершенно случайно большинство ошибок против каталонцев