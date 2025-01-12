🙉 Главный клиент «Барсы» не меняется: дежурная четверка и вседозволенность Винисиуса 🤬

«Барселона» мчится к Суперкубку Испании – в молниеносном стиле пробит мадридский «Реал».

О жулике Рафинье и реакции соцсетей на камбэк вы уже знаете. А что там Винисиус? Да как всегда.

Растворился в матче, получил бессмысленную желтую карточку за разговоры с судьей...

...и не получил красную.

Почему?

Если знаете, то напишите в комментариях. Вопрос насущный.

💭 «Камавинга не удален, Винисиус не удален. Позорище».

💭 «Нет второй желтой для Винисиуса, как и для Камавинга».

💭 «Винисиус Лютер Кинг-младший. Может делать все, что захочет».

💭 «Реал» позорится даже, если безнадежно проигрывает. Жалкий клуб».

💭 «Никогда не видел, чтобы какой-то команд так часто сходили с рук такие вещи».

Момент с Камавинга, о котором все говорят.