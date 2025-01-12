А Рафинья против! Вингера «Барсы» не устроила затяжка времени и он унес медицинскую сумку «Мадрида» за пределы поля

В финале Суперкубка Испании случилось класико, а «Мадрид» вышел вперед уже на шестой минуте − постарался Килиан Мбаппе. Спустя всего 10 минут француз оказался на газоне: в борьбе с Жюлем Кунде получил по ноге и травмировал голеностоп.

Медицинская бригада «сливочных» выбежала на поле, чтобы помочь звездному форварду, но делала это довольно долго. В какой-то момент нервы сдали у капитана «Барселоны» Рафиньи Диаса. Он не нашел лучшего способа, чтобы ускорить процесс, кроме как унести за пределы поля одну из сумок медбригады «Мадрида».

Члены штаба Анчелотти явно были недовольны тем, что происходит. И высказали что-то в адрес бразильца.

Разобраться также пытался Антонио Рюдигер, но его остановил Феде Вальверде.

Претензии представителей «Мадрида» к игроку «Барселоны» странные, так как именно их медицинская бригада нарушала правила: все манипуляции с игроком должны происходить за пределами поля.

Ранняя затяжка не помогла «сливочным»: уже в первом тайме они пропустили подряд четыре подряд мяча. В перерыве Анчелотти нужно сделать чудо, чтобы переломить ход игры.