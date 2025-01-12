🥩 «Барселона» перемолола «Реал» за тайм финала Суперкубка – каталонские фанаты кошмарят мадридцев в соцсетях. Дорвались 😈
«Барселона» и «Реал Мадрид» бьются за первый трофей года – Суперкубок Испании.
Килиан Мбаппе порадовал фанатов королевского клуба уже на пятой минуте, забив блестящий гол в своих лучших традициях.
А вот потом «Барса» включила уровень «Кошмар». Для соперника.
Левандовски, Рафинья, Ямаль и Бальде – четыре гола за тайм в ворота Тибо Куртуа.
Отправимся в соцсети.
💭 «Рафинья просто Бог на фоне Винисиуса».
💭 «Ямаль обязан получить «Золотой мяч раньше Винисиуса».
После гола «Реала»: 💭 «Мбаппе и Винисиус продолжают наследие Роналду – владеть «Барселоной».
После первого тайма: 💭 «Что? Мы тебя не слышим».
💭 «Левандовски уже забил больше голов, чем Винисиус в прошлом сезоне. Но бразилец выиграл больше трофеев. А по мнению фанатов «Реала» трофеи не делают Месси лучше Роналду. Хм...»
💭 «Рафинья уже догнал Винисиуса по количеству голов за весь прошлый сезон. Даем «Золотой мяч»?
💭 «Винисиус должен придумать, как обвинить Гави в провокации. Мы не можем играть так во втором тайме».
💭 «Боюсь, что Рафинью обвинят в изнасиловании».
💭 «Вспоминаю, что Винисиусу пророчили «Золотой мяч». Хохочу».
Ну и коронная.