«Барселона» и «Реал Мадрид» бьются за первый трофей года – Суперкубок Испании.

Килиан Мбаппе порадовал фанатов королевского клуба уже на пятой минуте, забив блестящий гол в своих лучших традициях.

А вот потом «Барса» включила уровень «Кошмар». Для соперника.

Левандовски, Рафинья, Ямаль и Бальде – четыре гола за тайм в ворота Тибо Куртуа.

Отправимся в соцсети.

💭 «Рафинья просто Бог на фоне Винисиуса».

💭 «Ямаль обязан получить «Золотой мяч раньше Винисиуса».

После гола «Реала»: 💭 «Мбаппе и Винисиус продолжают наследие Роналду – владеть «Барселоной».

После первого тайма: 💭 «Что? Мы тебя не слышим».

💭 «Левандовски уже забил больше голов, чем Винисиус в прошлом сезоне. Но бразилец выиграл больше трофеев. А по мнению фанатов «Реала» трофеи не делают Месси лучше Роналду. Хм...»

💭 «Рафинья уже догнал Винисиуса по количеству голов за весь прошлый сезон. Даем «Золотой мяч»?

💭 «Винисиус должен придумать, как обвинить Гави в провокации. Мы не можем играть так во втором тайме».

💭 «Боюсь, что Рафинью обвинят в изнасиловании».

💭 «Вспоминаю, что Винисиусу пророчили «Золотой мяч». Хохочу».

Ну и коронная.