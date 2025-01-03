Лучшие игроки 2024 года по версии Opta. В топ-10 сразу пять представителей Бундеслиги, Родри лишь восьмой

Не перестаем подводить футбольные итоги ушедшего 2024-го. Портал Opta, специализирующийся на статистике, назвал десятку лучших игроков топовых европейских лиг в минувшем году.

Первую строчку в Opta Power Rankings занял Йозуа Киммих – портал оценил немца на 9,54. Помимо Киммиха «Баварию» в списке представляют Джамал Мусиала и Майкл Олисе. За Бундеслигу в рейтинге также отвечают игроки чемпионского «Байера» – Гранит Джака и Флориан Виртц.

Родри, получивший «Золотой мяч», занял лишь восьмую строчку в Opta Power Rankings по итогам года. Премьер-лигу в списке также представляют Коул Палмер и Фил Фоден.

Третье место занял Александр Серлот, из Ла Лиги в рейтинг попал и Роберт Левандовски – поляк расположился на последней строчке.

Лучшие игроки топ-5 лиг Европы за 2024 год по версии Opta

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