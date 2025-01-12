🎥 Никогда не играйте в футбол с Конором Макгрегором, это опасно! Посмотрите, как боец вырубает соперников в любительской лиге 🤯

Конор Макгрегор сыграл в матче любительской лиги Ирландии за команду своего дублинского бара Black Forge. Кажется, все участники встречи пожалели, что пригласили на поле звезду MMA!

По соцсетям разлетаются нарезки игры, в которой боец совершенно не жалел соперников.

Клуб Конора занимает второе место в турнирной таблице одной из многочисленных любительских лиг Ирландии, команда одержала победу в четырех из семи матчей в этом сезоне.

Сам Макгрегор в детстве занимался футболом, выступал за полулюбительские клубы, но в итоге выбрал другой спорт. Ирландец не скрывает свою любовь к «Манчестер Юнайтед», в 2021 году он даже заявил, что хочет купить «красных дьяволов». Ну а своим кумиром Конор называет соотечественника – Роя Кина.

Это объясняет игровой стиль Макгрегора!

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