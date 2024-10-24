🥊 Дана Уайт собрал идеального бойца UFC из звезд промоушена. И 5 раз он назвал одного и того же - знаете, кого? 😮
Президент UFC Дана Уайт получил великолепную возможность показать свои глубинные познания MMA.
Mail Sport предложил главе самого популярного MMA-промоушена собрать идеального бойца, взяв лучшие навыки у других спортсменов.
Знатоки уже догадались, чье имя звучало чаще.
Да, Джон Джонс был назван аж пять раз! За ним такие критерии, как стойкость, удар, защита, борьба и даже наследие. Один раз прозвучало имя Конора Макгрегора, урвавшего признание в «Персоне». Вероятно, эпатажность и популярность дали о себе знать.