🥊 Дана Уайт собрал идеального бойца UFC из звезд промоушена. И 5 раз он назвал одного и того же - знаете, кого? 😮

Президент UFC Дана Уайт получил великолепную возможность показать свои глубинные познания MMA.

Mail Sport предложил главе самого популярного MMA-промоушена собрать идеального бойца, взяв лучшие навыки у других спортсменов.

Знатоки уже догадались, чье имя звучало чаще.

Да, Джон Джонс был назван аж пять раз! За ним такие критерии, как стойкость, удар, защита, борьба и даже наследие. Один раз прозвучало имя Конора Макгрегора, урвавшего признание в «Персоне». Вероятно, эпатажность и популярность дали о себе знать.