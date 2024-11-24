Энцо Фернандес показывает высокую результативность в последних матчах «Челси». На его счету пять ассистов и один гол (первый в сезоне АПЛ) в трех последних матчах.

Во вчерашнем матче с «Лестером» у него 1+1.

До этого у Энцо было три ассиста против «Ноа» (8:0) в Лиге конференций и голевой пас против «Арсенала» (1:1).

Болельщики «Челси» после игры с «Лестером» предположили, что жена Энцо, с которой футболист недавно разошелся, была причиной слабой игры.

📝 «Энцо после того, как бросил жену»:

📝 «Жена Энцо мешала ему играть»:

📝 «Жизнь наладилась после того, как эта сучка бросила его»:

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