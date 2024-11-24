😐 «Бросил эту сучку и превратился в Лэмпарда»: фаны «Челси» связывают хорошую игру Энцо с расставанием с женой
Энцо Фернандес показывает высокую результативность в последних матчах «Челси». На его счету пять ассистов и один гол (первый в сезоне АПЛ) в трех последних матчах.
Во вчерашнем матче с «Лестером» у него 1+1.
До этого у Энцо было три ассиста против «Ноа» (8:0) в Лиге конференций и голевой пас против «Арсенала» (1:1).
Болельщики «Челси» после игры с «Лестером» предположили, что жена Энцо, с которой футболист недавно разошелся, была причиной слабой игры.
📝 «Энцо после того, как бросил жену»:
📝 «Жена Энцо мешала ему играть»:
📝 «Жизнь наладилась после того, как эта сучка бросила его»:
Жена Энцо рассказала новые подробности отношений: а игрок «Челси» уже с новой девушкой