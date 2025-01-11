🎥 Найден босс качалки «Ливерпуля»! Цимикас поднял огромный вес, одноклубники были в шоке – повторить не смогли 🤯
Константинос Цимикас здорово удивил своих товарищей по команде и всех поклонников «Ливерпуля».
В качалке мерсисайдцев спокойно болтали Луис Диас и Алексис Мак Аллистер, плавную беседу латиноамериканцев прервал рев – это Цимикас поднял штангу весом, видимо, в 250 кг!
Удивленные Диас и Мак Аллистер тут же подошли к греку, они попытались поднять снаряд, но едва смогли оторвать штангу от пола. Получив респект от одноклубников, Костас радостно поиграл мышцами.
Болельщиков «Ливерпуля» форма Цимикаса тоже здорово удивила:
💭 «Никогда бы не подумал, что самый сильный игрок нашей команды – это Цимикас. Невероятно!»
💭 «Бро гораздо сильнее, чем выглядит».
💭 «Соперники после просмотра этого видео».
💭 «Что, простите? 250 кг? Это вообще законно?»
💭 «Надеюсь, после этого нам не стоит ждать новости о его очередной травме?»
💭 «Блины весят 250 кг, сама штанга еще где-то 20 кг. Это просто невозможно!»
💭 «Черт, Костас – это чистый пример того, что нельзя судить о книге по обложке, потому что я этого не ожидал, братан! Респект ему, молодец».
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И явно установлен, какой нибудь кочкой весом под 150кг))