Дональд Трамп отпустил неприятных комментарий при знакомстве с семьей Руни. Иан Райт назвал президента США «фриком» 😡

Гостьей нового выпуска подкаста Stick to Football стала Колин Руни – жена легендарного Уэйна Руни.

Как обычно, в роли ведущих выступили Гари Невилл, Джейми Каррагер, Рой Кин, Иан Райт и Джилл Скотт.

Колин поделилась любопытными историями о совместной жизни с футболистом. Она, например, рассказала, как Уэйн еще в юности набил тату с ее именем, чем серьезно удивил девушку. Также женщина поделилась подробностями встречи с Дональдом Трампом.

В 2018 году, во время первого президентского срока Трампа, Руни с семьей переехал в США, где присоединился к «Ди Си Юнайтед». Родные Уэйна были приглашены на рождественское мероприятие в Белый дом, где и состоялось странное знакомство Колин с президентом США:

«Моему отцу не понравилось то, что он [Трамп] сказал. Итак, когда я вошла в зал, Трамп сказал своему сыну: «Видишь, я говорил тебе, что все футболисты получают симпатичных девчонок». Позже я рассказала об этом маме, она ответила что-то вроде: «Фу».

Иан Райт слова президента США тоже не оценил и назвал его «фриком». Колин продолжила:

«Это была моя первая встреча с Трампом. Я едва успела сказать: «Здравствуйте, приятно...» и на этом все закончилось. Мы провели там не так уж много времени. То мероприятие в Белом доме устроили для семей, что-то вроде семейного дня. Мы пришли с четырьмя детьми, но я просто помню, как мои дети сидели – там были столы, стулья и все такое – и ели куриные наггетсы на полу под столом! Это была немного странная обстановка, но это был незабываемый опыт».

Руни пробыл в «Ди Си Юнайтед» всего два года, а затем перебрался в «Дерби Каунти». В 2021 году легенда «Ман Юнайтед» повесил бутсы на гвоздь и начал осваивать тренерское ремесло. В 2022-м он на год вернулся в «Ди Си Юнайтед», но уже в статусе главного тренера.

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