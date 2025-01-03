«Рэшфорда бы уничтожили за такое»: Люк Шоу разозлил фанатов «МЮ» из-за видео в TikTok

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу появился на видео TikTok, которое возмутило фанатов «МЮ».

Защитник уже второй сезон почти не играет из-за травмы, а фанаты решили, что сейчас не лучшее время появляться в TikTok, когда «МЮ» плетется внизу турнирной таблицы.

📝 «Пролистываю ленту в TikTok и не могу поверить, что увидел это».

📝 «Если бы Рэшфорд сделал это, была бы огромная негативная реакция».

📝 «Почему этот жирный ублюдок все еще в этом клубе?»

📝 «Представляете, какое было бы возмущение, если бы это был Рашфорд или Санчо».