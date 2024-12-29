😦 «Очевидно, что они не будут заменой». Руни хотел покинуть «Юнайтед» после ухода Тевеса и Роналду. Все из-за сомнительной замены звездам

Уэйн Руни хоть и стал легендой «Манчестер Юнайтед», но со временем немного ошеломил фанатов подробностями своей карьеры.

Оказалось, что англичанин был близок к уходу из клуба из-за интереса из Испании. Но не только поэтому! Однажды Уэйн раздумывал и по другой причине.

В 2010-м нападающий хотел покинуть клуб после продажи Карлоса Тевеса и Криштиану Роналду, на «замену» которым пришли Крис Смоллинг и Фил Джонс.

Уэйн даже пошел разбираться к исполнительному директору Дэвиду Гиллу:

«Манчестер Юнайтед» предложил мне новую пятилетнюю сделку, но затем мы просто продали Тевеса и Роналду. Я сказал: «Не хочу проявить неуважение к Филу Джонсу или Крису Смоллингу, но они, очевидно, не будут заменой Роналду и Тевесу.

Я просто хотел понять, что будет дальше. Лично у меня уже не было времени, поэтому я чувствовал, что важно поднять вопрос. Я спросил: «Это будет трех- или четырехлетний переходный период? Или мы будем выигрывать трофеи?» А Гилл сказал, чтобы я вышел из офиса. Тогда я узнал, каким был план», - сказал Руни.

А стоило уйти?