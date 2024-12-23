Игроки с лучшими результатами против топ-6 АПЛ – Холанд не попал в десятку

Аналитики из Statmuse сделали удобную таблицу игроков, которые наилучшим образом проявляли себя в матчах против так называемой big six – шестерки лучших команд АПЛ.

Первоначально это была четверка, в которую входили «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль», но с годами произошло расширение − добавились «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Все благодаря долгой и кропотливой работе (и деньгам шейхов).

На первом месте лучшего игрока по «гол + пас» против исторической топ-6 АПЛ самый недооцененный форвард в истории английской лиги − Алан Ширер из «Ньюкасла». В 129 матчах против лучших из лучших он забил 56 голов и отдал 19 голевых передач.

На втором месте уже современный герой − Мохамед Салах из «Ливерпуля». Его темп набора очков сильно выше, чем у англичанина (0,63 против 0,43) и при меньшем количестве матчей (75 против 129) он уже забил 47 мячей и отдал 21 голевую передачу.

Почетное третье место у нынешнего тренера «Плимута» и легенды «МЮ» Уэйна Руни − 135 матчей, 45 голов и 14 голевых.

Может удивить, что в десятку также попал Джейми Варди. Уникальная диета игрока «Лестера» (омлет, куча банок Ред Булла, сникерс и вредная привычка) позволяют ему занимать аж пятое место.

Кого нет в списке? Эрлинга Холанда. Форвард «Манчестер Сити» обновил кучу рекордов в АПЛ, но в матчах против сильных соперников не всегда так хорош.