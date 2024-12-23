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Игроки с лучшими результатами против топ-6 АПЛ – Холанд не попал в десятку

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Аналитики из Statmuse сделали удобную таблицу игроков, которые наилучшим образом проявляли себя в матчах против так называемой big six – шестерки лучших команд АПЛ.

Первоначально это была четверка, в которую входили «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль», но с годами произошло расширение − добавились «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Все благодаря долгой и кропотливой работе (и деньгам шейхов).

На первом месте лучшего игрока по «гол + пас» против исторической топ-6 АПЛ самый недооцененный форвард в истории английской лиги − Алан Ширер из «Ньюкасла». В 129 матчах против лучших из лучших он забил 56 голов и отдал 19 голевых передач.

На втором месте уже современный герой − Мохамед Салах из «Ливерпуля». Его темп набора очков сильно выше, чем у англичанина (0,63 против 0,43) и при меньшем количестве матчей (75 против 129) он уже забил 47 мячей и отдал 21 голевую передачу.

Почетное третье место у нынешнего тренера «Плимута» и легенды «МЮ» Уэйна Руни − 135 матчей, 45 голов и 14 голевых.

Может удивить, что в десятку также попал Джейми Варди. Уникальная диета игрока «Лестера» (омлет, куча банок Ред Булла, сникерс и вредная привычка) позволяют ему занимать аж пятое место.

Кого нет в списке? Эрлинга Холанда. Форвард «Манчестер Сити» обновил кучу рекордов в АПЛ, но в матчах против сильных соперников не всегда так хорош.

Клубы
logoМохамед Салах
logoАлан Ширер
logoХарри Кейн
logoТьерри Анри
logoДжимми Флойд Хасселбайнк
logoФрэнк Лэмпард
logoРайан Гиггз
logoУэйн Руни
logoДжейми Варди
logoСерхио Агуэро
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoМанчестер Сити