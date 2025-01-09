Стюардесса узнала себя на фото «Реала» и тут же стала звездой. Ее ответ на клубный твит вызвал бурную реакцию

Стюардесса рейса авиакомпании Emirates проснулась знаменитой, когда посмотрела фото и видео с прилета «Мадрида» на Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию и узнала на них себя. Девушка ответила на сообщение официального аккаунта клуба и ее реакция собрала 6 млн просмотров.

«Это я справа, хе-хе», – написала она, когда заметила себя на фото, которое выложил Родриго.

А это уже видео не с личного аккаунта вингера «королевского клуба», а с официального профиля «Мадрида».

Болельщики сразу бросились спрашивать у нее, как она попала в авиакомпанию (ничего необычного, через анкету и специальную комиссию) и, конечно же, их интересовало, был ли отбор на этот рейс (попала случайно).

Как ведут себя футболисты «Мадрида» во время полета? «Они милые и вежливые, никакой показухи и вычурности», – отметила девушка.

В профиле стюардессы не так много фото. Скорее всего, селфи ей запрещено выкладывать выкладывать из-за работы. В основном она делится фотографиями пляжей или магазинов из городов, которые посещает в рейсах. Шесть лет назад, к примеру, она была в Москве на Красной площади.

А это уже Маврикий в 2022-м.