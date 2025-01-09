🎥 «Барса» добилась регистрации Ольмо. Теперь Дани – самый счастливый человек, с его лица не сходит улыбка

Полуфинал Суперкубка Испании против «Атлетика» для «Барселоны» обернулся праздником. Вкус победы на футбольном поле подсластила регистрация Дани Ольмо и Пау Виктора. Команда узнала новость еще на подъезде к стадиону, в автобусе о долгожданной регистрации футболистам рассказал лично Ханси Флик.

Ольмо и Виктор остались вне заявки на матч с «Атлетиком», но настроение игроков все равно было хорошим. Дани даже не скрывал улыбку.

Еще больше настроение испанцу поднял Гави, который отпраздновал гол в стиле Ольмо.

Решение Высшего спортивного совета Испании (CSD) о регистрации Ольмо и Виктора временное. Игроки смогут выступать за «Барселону», пока продолжается разбирательство, у CSD есть три месяца, чтобы вынести финальный вердикт.

Дани и Пау смогут принять участие уже в финале Суперкубка страны, где каталонцев будет ждать победитель встречи «Мадрида» с «Мальоркой». Вполне вероятно, в финальной битве за трофей мы увидим класико.

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