📸 «Барса» добилась регистрации Ольмо. Гави красиво поддержал товарища после своего гола – заставил Дани улыбаться

Высший спортивный совет Испании (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.

Решение не окончательное, игроки смогут выступать за «блауграну», пока продолжается разбирательство. У CSD есть три месяца, чтобы вынести финальный вердикт.

Новость о регистрации футболистов поступила незадолго до встречи «Барсы» с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании: Виктор и Ольмо остались вне заявки, но наблюдали за игрой со скамейки запасных.

Уже на 17-й минуте встречи Гави вывел «блауграну» вперед. Испанец не стал показывать свое фирменное празднование, вместо этого он изобразил жест, которым обычно свои мячи отмечает Ольмо.

Судя по улыбке, Дани оценил.

Похоже, в команде с атмосферой все в порядке.

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