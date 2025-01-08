🎥 Ольмо и Виктору временно разрешили играть за «Барселону». Вот как на новость отреагировал Лапорта

Незадолго до начала матча Суперкубка Испании против «Атлетик» «Барселона» получила хорошие новости: Высший совет по спорту дал временное разрешение на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора.

Это значит, что оба могут участвовать в матче, правда, заявить на полуфинал их не успели. В случае если команда дойдет до финала, то уже там испанцы имеют право выйти на поле.

Это нельзя назвать победой «Барселоны», так как окончательное решение вынесут в течение трех месяцев. Но этот факт не помешал Жоану Лапорте отпраздновать новость, как личную победу.