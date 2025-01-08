«Мадрид» укатил в Саудовскую Аравию. Вот как несколько лет назад Родриго нервничал перед первой встречей с кумиром Роналду

На днях «Мадрид» отправился в Саудовскую Аравию, где команде в рамках Суперкубка Испании предстоит сыграть как минимум один матч против «Мальорке». В случае победы клуб выйдет в финал на пару «Барселона» / «Атлетик».

Несколько лет назад этот же турнир проводили на том же месте − в Эр-Рияде. Тогда в гости к своей бывшей команде приехал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду и ему организовали встречу с игроками «Мадрида».

Больше остальных нервничал вингер «сливочных» Родриго, ведь португалец был его кумиром. Они не успели пересечься в столице Испании, так как бразилец пришел в команду в 2019-м, а португалец ушел на год раньше. Клубные соцсети тогда показали, как тряслись у него руки при виде Криштиану. Спустя два года видео снова завирусилось в интернете.

После Родриго получил заветное фото на память.

Возможно, что в 2025-м они встретятся снова.